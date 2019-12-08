Комитет атлетов WADA призвал вообще запретить россиянам участвовать в Олимпиаде

Источник материала: Tut.by

Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) накануне рассмотрения вопроса о санкциях против российского спорта призвал полностью отстранить россиян от участия в Олимпиаде 2022 года в Токио, передает РБК. Комитет, в который входят 17 известных в прошлом спортсменов, считает недостаточным предложение Международного олимпийского комитета разрешить «чистым атлетам» из России соревноваться в Японии под нейтральным флагам.



Фото: Reuters

Девять членов комитета, в том числе и его председатель, олимпийская чемпионка по лыжам Бекки Скотт из Канады, считают, что единственным правильным решением станет полный запрет россиянам выступать на двух следующих Олимпиадах. По их мнению, в противном случае российские власти продолжат заниматься манипуляциями и нарушать действующие правила.

«Постоянный и преднамеренный обман, коррупция являются оскорблением не только тех, кто играет честно, но и тех, кто старается защищать свои принципы», - говорится в заявлении.

Таким образом, комитет атлетов присоединился к пожеланиям антидопинговых агентств США и Великобритании, выступивших за максимальные санкции в отношении России.

23 ноября комитет по соответствию порекомендовал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и тем самым запретить России в ближайшие четыре года принимать спортивные соревнования, а также отстранить от них национальную сборную.

Поводом стали обвинения в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории. Россию заподозрили в том, что в базе данных лаборатории были произведены изменения, что может свидетельствовать о новых попытках скрыть информацию о приеме спортсменами запрещенных препаратов.

Окончательное решение будет принято в сегодня в Лозанне. Его озвучат в 16.00 по минскому времени.