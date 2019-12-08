Лицом к лицу. Путин и Зеленский впервые проведут очную встречу 9 декабря

Источник материала: Ежедневник



фото: nv.ua

Сегодня в Париже впервые за три года вновь соберется «нормандская четверка».

Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретстся во Франции, чтобы придать импульс выполнению Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.



В Париже также запланирована первая двусторонняя встреча президентов России и Украины – ранее они общались лишь по телефону.

Планы провести двустороннюю встречу подтвердили и украинская, и российская стороны.

Кроме того, Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель, в свою очередь, подтвердила планы провести двусторонние встречи с Зеленским и Путиным.

С 15.00 по местному времени запланированы двусторонние переговоры. После этих встреч состоится совместная рабочая сессия в "нормандском формате", сообщает Униан .

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал требования, которые Зеленский выдвинет на встрече с Путиным. О них Пристайко написал на своей странице в Twitter. По его словам, Зеленский на переговорах будет настаивать на полном и постоянном прекращении огня, контроле Украины "над границей единого неделимого государства", "разоружении и выводе незаконных вооруженных формирований", "местных выборах по нашему законодательству".

В свою очередь, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предупредила о возможном "послевкусии разочарования" от грядущей встречи. "Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", - написала Мендель в Фейсбуке. Однако, по ее мнению, встреча во Франции поможет ускорить достижение мира на Донбассе.