ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лицом к лицу. Путин и Зеленский впервые проведут очную встречу 9 декабря

09.12.2019 09:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Лицом к лицу. Путин и Зеленский впервые проведут очную встречу 9 декабря

фото: nv.ua

Сегодня в Париже впервые за три года вновь соберется «нормандская четверка».

Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретстся во Франции, чтобы придать импульс выполнению Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Париже также запланирована первая двусторонняя встреча президентов России и Украины – ранее они общались лишь по телефону.

Планы провести двустороннюю встречу подтвердили и украинская, и российская стороны.

Кроме того, Путин планирует провести в Париже двусторонние встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Меркель, в свою очередь, подтвердила планы провести двусторонние встречи с Зеленским и Путиным.  

С 15.00 по местному времени запланированы двусторонние переговоры. После этих встреч состоится совместная рабочая сессия в "нормандском формате", сообщает Униан.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал требования, которые Зеленский выдвинет на встрече с Путиным. О них Пристайко написал на своей странице в Twitter. По его словам, Зеленский на переговорах будет настаивать на полном и постоянном прекращении огня, контроле Украины "над границей единого неделимого государства", "разоружении и выводе незаконных вооруженных формирований", "местных выборах по нашему законодательству".

В свою очередь, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель предупредила о возможном "послевкусии разочарования" от грядущей встречи. "Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования", - написала Мендель в Фейсбуке. Однако, по ее мнению, встреча во Франции поможет ускорить достижение мира на Донбассе. 

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Париже впервые за три года вновь соберется «нормандская четверка».
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинск посетила делегация из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика