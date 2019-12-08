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У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд
Источник материала: Партизан
У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. В воскресенье белорусская команда проиграла на своей площадке ЦСКА — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).
Шайбы у динамовцев на счету Тему Пулккинена и Франсиса Паре. В первом периоде они более четырёх минут вели в счете, но в дальнейшем гости легко сравняли счёт и вышли вперёд, передает
Следующий матч "Динамо" проведет 17 декабря, когда примет на "Минск-Арене" "Локомотив" из Ярославля.
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У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ. В воскресенье белорусская команда проиграла на своей площадке ЦСКА — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).
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