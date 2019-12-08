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В Италии зажгли самую большую в мире елку
09.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В итальянской коммуне Губбио 8 декабря прошла ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире.
Гигантская елка высотой 750 м и шириной 450 м зажигается в Италии 38 лет. Она представляет собой световую инсталляцию из 700 неоновых огней, соединенных электрическим кабелем длиной около 20 м. На вершине
Церемония зажжения огней на елке сопровождается яркими разноцветными фейерверками.
В 1991 году
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В итальянской коммуне Губбио 8 декабря прошла ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире. Гигантская елка высотой 750 м и шириной 450 м...
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