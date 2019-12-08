ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии зажгли самую большую в мире елку

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Италии зажгли самую большую в мире елку

В итальянской коммуне Губбио 8 декабря прошла ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире.

Гигантская елка высотой 750 м и шириной 450 м зажигается в Италии 38 лет. Она представляет собой световую инсталляцию из 700 неоновых огней, соединенных электрическим кабелем длиной около 20 м. На вершине елки установлена рождественская звезда, меняющая цвет каждые пять минут.

Церемония зажжения огней на елке сопровождается яркими разноцветными фейерверками.

В 1991 году елка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире. В 2014 году ее зажег Папа Римский Франциск.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянской коммуне Губбио 8 декабря прошла ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире. Гигантская елка высотой 750 м и шириной 450 м...
 
Новости дня
Новости разные
 
У хоккеистов минского "Динамо" шестое поражение подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика