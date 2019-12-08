Apple выпустит iPhone 9. Вот сколько он может стоить

Источник материала: Tut.by

Недавно известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в марте следующего года Apple выпустит iPhone SE 2. Впрочем, смартфон могут назвать иначе. Об этом сообщает не менее надежный источник из популярного японского блога macotakara.



На фото оригинальный iPhone SE

Ресурс заявляет, что устройство выйдет в продажу под названием iPhone 9 и будет стоить около 449−499 долларов. Как и предполагалось, аппарат оборудуют процессором Apple A13 Bionic. Основная камера окажется одинарной, в наличие также окажется модуль с поддержкой Wi-Fi 6. При этом с 5G-сетями смартфон работать не сможет. От функции 3D Touch, измеряющей силу нажатия на дисплей, также откажутся.

Также известно, что во второй половине 2020 года — скорее всего, в сентябре — Apple представит еще четыре аппарата с OLED-экранами, обновленным дизайном, а также усовершенствованной системой камер.

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