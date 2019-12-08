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Apple выпустит iPhone 9. Вот сколько он может стоить
Источник материала: Tut.by
Недавно известный точными прогнозами аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в марте следующего года Apple выпустит iPhone SE 2. Впрочем, смартфон могут назвать иначе. Об этом
Ресурс заявляет, что устройство выйдет в продажу под названием iPhone 9 и будет стоить около 449−499 долларов. Как и предполагалось, аппарат оборудуют процессором Apple A13 Bionic. Основная камера окажется одинарной, в наличие также окажется модуль с поддержкой Wi-Fi 6. При этом с 5G-сетями смартфон работать не сможет. От функции 3D Touch, измеряющей силу нажатия на дисплей, также откажутся.
Также известно, что во второй половине 2020 года — скорее всего, в сентябре — Apple
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Устройство выйдет в продажу под названием iPhone 9 и будет стоить около 449−499 долларов.
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