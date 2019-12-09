Лукашенко на переговорах с Путиным: не просим ничего, только равные условия

Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
Глава белорусского государства в первую очередь поблагодарил Владимира Путина за приглашение. Он отметил, что встреча проходит в канун большого события —
Он отметил, что перед встречей с Владимиром Путиным посмотрел российские телеканалы, информацию на ряде Telegram-каналов. «Все задаются вопросом в России: а что Лукашенко, с чем он туда едет, с чем он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович, мы действительно немало сделали, но мало говорим о том, что сделали, а надо было бы», — заметил белорусский лидер.
Президент подчеркнул, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами. «Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор, — люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия — больше ничего не надо», — заявил глава государства.
«Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м. — Прим. БЕЛТА) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит, и конкурирующие предприятия (в России. — Прим. БЕЛТА) должны иметь такую же цену. В противном случае мы просто не зададим основу наших отношений, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Вы как ученый, кандидат экономических наук понимаете это не хуже меня. Вот единственная проблема, над которой в принципе работают наши правительства. Мы собрались для того, чтобы решить эти вопросы».
«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом (на территории принадлежащего белорусской стороне санатория «Беларусь». — Прим. БЕЛТА). Поэтому я, можно сказать, в своем доме», — добавил глава государства.
Интересный момент: сразу после протокольных вступительных слов лидеров двух стран в помещении погас свет. «Это Дима Песков (пресс-секретарь Президента РФ. – Прим. БЕЛТА). Я знаю», — пошутил белорусский лидер.
Встреча проходила в резиденции Бочаров Ручей. На переговорах кроме глав государств присутствовали премьер-министры и другие представители правительственных делегаций двух стран