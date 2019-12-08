Поучаствуйте в конкурсе "Новый год на Ивьевщине"!

Источник материала: Ивьевский край

Конкурс "Новый год на Ивьевщине" проводится в рамках республиканской акции "Наши дети" редакцией газеты "Іўеўскі край" совместно с общественными организациями района и отделом образования Ивьевского райисполкома. К участию приглашаются учащиеся учреждений образования района.

1.2. Цели и задачи:

- создание праздничного настроения и укрепление обратной связи с подписчиками;

- развитие творческих способностей и эстетического вкуса у детей и подростков.

2. Условия проведения конкурса

2.1. На конкурс, который проводится с 10 декабря по 31 декабря 2019 года, принимаются цветные и черно-белые фотографии хорошего качества (по одному снимку в каждой номинации от одного участника), а также поздравления, оформленные креативно и празднично (фантазия вам в помощь!).

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- "Зимние пейзажи" фото

- "Новогоднее убранство" фото

- "Лучшее сказочное новогоднее поздравление"

2.4. Для участия в конкурсе фотографии необходимо прислать на электронный адрес редакции газеты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой "На конкурс" не позднее 27 декабря.

Работы в номинации конкурса "Лучшее сказочное новогоднее поздравление" принимают учреждения образования, в которых обучаются конкурсанты. Дирекции школ необходимо предоставить их в редакцию также не позднее 27 декабря.

2.5. Лучшие работы, присланные на конкурс, будут размещены на сайте газеты ivyеnews.by и на официальных страницах издания в соцсетях

3. Подведение итогов - не позднее 10 января.

3. 1. В каждой номинации будут определено по одному победителю;

3.2. Победители будут награждены грамотами и памятными сувенирами.

Оргкомитет.