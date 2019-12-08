Начальник Генштаба: Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут переговоры

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, рассказал «НН» начальник Генштаба, а ныне депутат Палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев.





«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но это при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — заявил Олег Белоконев.

Начальник Генштаба, а ныне депутат Палаты представителей генерал-майор Олег Белоконев рассказал корреспонденту «Нашей Нивы» об итогах визита в Беларусь начальника Генштаба ВС Италии генерала Энзо Веччиарелли.

До него нашу страну из числа военачальников такого ранга посещал лишь начальник Генштаба ВС Латвии. Но Италия — иной масштаб, итальянцы — одни из лидеров НАТО.

Веччиарелли прибыл в Беларусь на минувшей неделе по личному приглашению Белоконева. Военачальники познакомились в Нью-Йорке, где Белоконев выступал на одной из конференций по вопросу миротворческой деятельности.

«У нас одна из задач — развитие деятельности в рамках миротворческих сил ООН, в том числе в Ливане. На сегодня мы выполняем там конкретные задачи: белорусы есть в структурах обеспечения и в медицинском персонале. Два наших оперативных офицеры тоже там.

И мы обсуждали с господином Веччиарелли технические вопросы, которые необходимо внести в документы, чтобы и наш воинский контингент смог поехать в составе итальянских сил в Ливане и выполнять совместные задачи с сербами, итальянцами и поляками», — рассказал Белоконев.

Как пояснил начальник Генштаба, Беларусь не может отправить миротворцев в Ливан, так как это решение принимает ООН. А глава контингента в Ливане — Италия, все зависит от них.

Естественно, речь идет о контрактниках, а не о солдатах срочной службы.

Удалось задать Олегу Белоконеву и такой вопрос. Сербия, например, дружит и тренирует войска совместно как с Россией, так и с НАТО. А если мы, белорусы, декларируем в Конституции стремление к нейтралитету, то почему тогда проводим учения лишь с одной силой — Россией, и не проводим с другой — НАТО?

«Беларусь готова к совместным учениям с НАТО, идут даже переговоры о возможных форматах. Но при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — ответил Олег Белоконев.