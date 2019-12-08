Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Российский рубль начал торги на максимуме. Биткойн +12.32.

Курс доллара подрос всего на 0,0009 BYN до 2,1163 BYN/USD. Напомним, что на прошлой неделе в среду курс доллара поднимался до максимума за три месяца, а к текущему моменту он снизился всего на 0,0020 BYN.

Курс евро упал на 0,0069 BYN до 2,3410 BYN/EUR. Евро покинул максимум почти за полгода, на котором оказался по итогам пятничных торгов.

За предыдущие 16 дней торгов без учёта сегодняшнего курс евро поднимался 15 раз. Общее укрепление составило +0,0913 BYN. Таким образом, сегодняшнее ослабление слабо повлияло на итоговый результат.

Курс российского рубля вырос всего на 0,0010 BYN до 3,3205 BYN/100 RUB. Укрепление российской валюты идёт уже пятые торги подряд. Это позволило рублю подняться до максимума за 1 год и 8 месяцев.

Bitcoin − 7483.17$ (+12.32);

Bitcоin Cash/ВСС – 212.05$ (+1.25);

Litecoin − 45.41$ (-0.06);

Еthеreum − 149.43$ (+1.71);

ZCаsh − 29.93$ (+0.14);

DigitalCash − 51.25$ (-0.54);

Monero − 53.5594$ (-0.9508).



