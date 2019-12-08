Источник материала: Новости Волковыска

Такие меры прорабатываются в целях стимулирования рождаемости. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время круглого стола по вопросам проектной деятельности Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), передает SB.BY .

Решение о введении пособия было основано на результатах исследования Поколение и гендер, которое проводилось во время реализации программы международной технической помощи ЮНФПА, отметила Ирина Костевич:

— Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки. Ведь ранее женщины рожали в возрасте от 20 до 40 лет, теперь же первого ребенка рожают в 30.

Кстати, Беларусь реализовала три программы с ЮНФПА, их бюджет превышает 2 миллиона долларов. Последняя была завершена в 2018 году — одним из элементов было исследование по методологии программы Поколение и гендер под названием Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях. В опросе, который проходил в 2017 году, поучаствовали 10 тысяч респондентов от 18 до 79 лет из 56 городов и 40 сельских советов всех регионов Беларуси.