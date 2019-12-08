Источник материала: Новости Волковыска

Понедельник - важный день для российского спорта: всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за семь месяцев до Олимпиады в Токио должно решить, отстранять ли Россию на четыре года участия в международных соревнованиях за допинг, как рекомендовал ранее Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), сообщает BBC.

Если ВАДА поддержит рекомендацию, России будет запрещено участвовать в Олимпийских играх в Токио в будущем году и в других крупных спортивных соревнованиях.

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку. До этого его отстранили на время антидопингового расследования

Комитет также настаивает на том, чтобы России запретили проводить у себя уже запланированные спортивные состязания, «за исключением тех случаев, когда это невозможно сделать по закону или из практических соображений», а также предлагает в ближайшие четыре года не допускать российских спортивных функционеров на международные спортивные мероприятия.

Одновременно предлагается ввести запрет на подъем российского флага на всех крупных спортивных состязаниях.

Россия может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.