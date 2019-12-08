Беларусь заявила в Россию иски о возврате 130 миллионов долларов дебиторки

Источник материала: Ежедневник



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Всего заявлено более 400 исков. Генпрокурор Беларуси констатировал, что дебиторская задолженность российских контрагентов сокращается.

По словам Конюка, Беларуси удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более 100 млн долларов, пишет БЕЛТА .

Генпрокурор заявил, что правоохранители остановили "процесс создания так называемых мошеннических структур".

За последние 5 лет было возбуждено более сотни уголовных дел, большая часть из которых связана с криминальной деятельностью белорусских представителей товаропроводящих сетей.

На 1 октября задолженность российских контрагентов перед белорусскими предприятиями составила более 2,1 млрд долларов. Просроченная дебиторская задолженность оценивается в 147,6 млн долларов.