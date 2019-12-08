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Между прочим: Лукашенко подарил Путину слуцкую колбасу
09.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Закрытые переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи длились больше пяти с половиной часов. Общение Лукашенко и Путина проходило как в тет-а-тет, так и при участии приняли участие премьер-министров и членов правительств,
По итогам переговоров стороны сделали обобщённые заявления: «плодотворно поработали», «достигли прогресса», «сблизили позиции» и «осталось небольшое количество спорных вопросов».
Однако мало кто обратил внимание на подарки, которые привёз Александр Лукашенко российской стороне.
— Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. Белорусский лидер презентовал своему коллеге белорусские продуктовые изыски, —
На скриншоте из сюжета телеканала видно, что в наборе есть колбаса, сыр, сало, горчица, конфеты. Наряду с другими мясными изделиями, некоторые рассмотрели на изображении этикетку «Слуцкого мясокомбината».
Вероятнее всего, это сырокопчёная колбаса «Брауншвейгская». Вот как она выглядит на полках слуцких магазинов.
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Закрытые переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи длились больше пяти с половиной часов. Общение Лукашенко и Путина проходило как в тет-а-тет, так и при участии...
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