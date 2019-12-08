Между прочим: Лукашенко подарил Путину слуцкую колбасу

Источник материала: Слуцк Город





Закрытые переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи длились больше пяти с половиной часов. Общение Лукашенко и Путина проходило как в тет-а-тет, так и при участии приняли участие премьер-министров и членов правительств, сообщает БЕЛТА.

По итогам переговоров стороны сделали обобщённые заявления: «плодотворно поработали», «достигли прогресса», «сблизили позиции» и «осталось небольшое количество спорных вопросов».

Однако мало кто обратил внимание на подарки, которые привёз Александр Лукашенко российской стороне.

— Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. Белорусский лидер презентовал своему коллеге белорусские продуктовые изыски, — рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1».

На скриншоте из сюжета телеканала видно, что в наборе есть колбаса, сыр, сало, горчица, конфеты. Наряду с другими мясными изделиями, некоторые рассмотрели на изображении этикетку «Слуцкого мясокомбината».

Вероятнее всего, это сырокопчёная колбаса «Брауншвейгская». Вот как она выглядит на полках слуцких магазинов.







Slutsk-Gorod.by