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Между прочим: Лукашенко подарил Путину слуцкую колбасу

09.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Между прочим: Лукашенко подарил Путину слуцкую колбасу

Закрытые переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи длились больше пяти с половиной часов. Общение Лукашенко и Путина проходило как в тет-а-тет, так и при участии приняли участие премьер-министров и членов правительств, сообщает БЕЛТА.

По итогам переговоров стороны сделали обобщённые заявления: «плодотворно поработали», «достигли прогресса», «сблизили позиции» и «осталось небольшое количество спорных вопросов».

Однако мало кто обратил внимание на подарки, которые привёз Александр Лукашенко российской стороне.

— Владимир Путин подарил Александру Лукашенко самовар и набор для чаепития в русском стиле. Белорусский лидер презентовал своему коллеге белорусские продуктовые изыски, рассказали в эфире телеканала «Беларусь-1».

На скриншоте из сюжета телеканала видно, что в наборе есть колбаса, сыр, сало, горчица, конфеты. Наряду с другими мясными изделиями, некоторые рассмотрели на изображении этикетку «Слуцкого мясокомбината».

Вероятнее всего, это сырокопчёная колбаса «Брауншвейгская». Вот как она выглядит на полках слуцких магазинов.

Между прочим: Лукашенко подарил Путину слуцкую колбасу


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Закрытые переговоры лидеров Беларуси и России в Сочи длились больше пяти с половиной часов. Общение Лукашенко и Путина проходило как в тет-а-тет, так и при участии...
 
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