Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов

Источник материала: Tut.by

Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее бывшего гражданского мужа Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына, пишет Газета.ru.

В беседе с изданием «Стархит» Владимир Фриске указал, что Шепелев потратил более 1 млн рублей [здесь и далее - российских рублей, примерно 15,7 тыс.долларов] на оплату адвокатов в процессе против родственников Жанны, а также списал 2,8 млн руб. на школьные нужды ребенка.





«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей», — рассказал Фриске, добавив, что также в сумму вошли расходы на медицинское обследование ребенка и школьная форма. Юристы семьи Фриске предполагают, что часть денег Шепелев присвоил, в общей сложности списав со счета около 6 млн руб (примерно 94 тысячи долларов по текущему курсу).

Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года. Сейчас Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, рожденного в отношениях с Фриске, и в стречается с Екатериной Тулуповой .