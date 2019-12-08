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Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Источник материала: Tut.by
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее бывшего гражданского мужа Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына,
В
«За годовое обучение шестилетнего мальчика в нулевом классе он заплатил полтора миллиона рублей! Где вы видели такие школы, пусть даже элитные? За поступление, так называемую прописку, внес еще 467 тысяч рублей», — рассказал Фриске, добавив, что также в сумму вошли расходы на медицинское обследование ребенка и школьная форма. Юристы семьи Фриске предполагают, что часть денег Шепелев присвоил, в общей сложности списав со счета около 6 млн руб (примерно 94 тысячи долларов по текущему курсу).
Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года. Сейчас Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, рожденного в отношениях с Фриске, и в
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Юристы семьи Фриске предполагают, что часть денег Шепелев присвоил, в общей сложности списав со счета около 6 млн руб.
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