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Президент Беларуси поздравил Анастасию Шкурдай с золотом на ЧЕ по плаванию на короткой воде

09.12.2019 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Глазго завершился ХХ чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний соревновательный день копилка белорусской команды пополнилась сразу двумя наградами.

Президент Беларуси поздравил Анастасию Шкурдай с золотом на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Золото на дистанции 100 метров баттерфляем завоевала наша Анастасия Шкурдай. С победой спортсменку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Смогла пробиться на пьедестал почета и мужская команда в комбинированной эстафете. Стаселович, Шиманович, Цуркин и Мачекин стали бронзовыми призерами состязаний. Ранее в Глазго белорус Илья Шиманович завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. Всего в активе сборной Беларуси три награды.

Президент Беларуси поздравил Анастасию Шкурдай с золотом на ЧЕ по плаванию на короткой воде

Люди в материале: Анастасия Шкурдай, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. В Глазго завершился ХХ чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний соревновательный день...
 
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