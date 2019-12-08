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Где в Слуцке можно будет увидеть новогодние представления, а где уйти в «новогодний отрыв»
09.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Новогодние представления для детей, дискотеки для молодёжи и шоу-программы для взрослых. Какие мероприятия местных Домов культуры могут посетить все желающие в предпраздничные и праздничные дни, SlutskGorod сообщили работники культуры.
Только два Дома культуры в Слуцке приглашают жителей города свободно прийти на новогодние мероприятия. Остальные заведения уже распланировали свои представления на учащихся местных школ и воспитанников детских садов. Тем не менее пригласительные билеты на новогодние мероприятия можно приобрести в профсоюзах организаций.
Городской дом культуры
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