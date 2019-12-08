Где в Слуцке можно будет увидеть новогодние представления, а где уйти в «новогодний отрыв»

Источник материала: Слуцк Город





Новогодние представления для детей, дискотеки для молодёжи и шоу-программы для взрослых. Какие мероприятия местных Домов культуры могут посетить все желающие в предпраздничные и праздничные дни, SlutskGorod сообщили работники культуры.

Только два Дома культуры в Слуцке приглашают жителей города свободно прийти на новогодние мероприятия. Остальные заведения уже распланировали свои представления на учащихся местных школ и воспитанников детских садов. Тем не менее пригласительные билеты на новогодние мероприятия можно приобрести в профсоюзах организаций.

Городской дом культуры



Слуцкий ГДК приглашает детей 1-7 классов на театрализованное представление «Новогоднее приключение в тридевятом царстве». По окончании представления в фойе Дома культуры состоится праздничная дискотека. Цена входного билета 8 рублей.

25 декабря в 12.00

2 января в 12.00

Новогодняя шоу-программа для взрослых «Да это просто Новый год какой-то!» состоится 27 декабря в 18.30. Цена входного билета 12 рублей.

Городской молодёжный центр

Театрализованное представление «В гостях у дедушки Мороза» для детей 3-10 лет свободно можно посмотреть только 1, 2 и 7 января в 13.00. Цена входного билета 6 рублей.

Молодёжная дискотека «Новогодний отрыв» пройдёт 28 декабря. Начало в 19.00. Ведущий dj – Сытников. Цена билета уточняется.

Вечер отдыха для пожилых людей «Новый год стучится в дверь» состоится 29 декабря в 16.00. Цена билета 4 рубля.

Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by