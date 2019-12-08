ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Слуцке можно будет увидеть новогодние представления, а где уйти в «новогодний отрыв»

09.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Где в Слуцке можно будет увидеть новогодние представления, а где уйти в «новогодний отрыв»

Новогодние представления для детей, дискотеки для молодёжи и шоу-программы для взрослых. Какие мероприятия местных Домов культуры могут посетить все желающие в предпраздничные и праздничные дни, SlutskGorod сообщили работники культуры.

Только два Дома культуры в Слуцке приглашают жителей города свободно прийти на новогодние мероприятия. Остальные заведения уже распланировали свои представления на учащихся местных школ и воспитанников детских садов. Тем не менее пригласительные билеты на новогодние мероприятия можно приобрести в профсоюзах организаций.

Городской дом культуры

Слуцкий ГДК приглашает детей 1-7 классов на театрализованное представление «Новогоднее приключение в тридевятом царстве». По окончании представления в фойе Дома культуры состоится праздничная дискотека. Цена входного билета 8 рублей.

  • 25 декабря в 12.00
  • 2 января в 12.00

Новогодняя шоу-программа для взрослых «Да это просто Новый год какой-то!» состоится 27 декабря в 18.30. Цена входного билета 12 рублей.

Городской молодёжный центр 

Театрализованное представление «В гостях у дедушки Мороза» для детей 3-10 лет свободно можно посмотреть только 1, 2 и 7 января в 13.00. Цена входного билета 6 рублей.

  • Молодёжная дискотека «Новогодний отрыв» пройдёт 28 декабря. Начало в 19.00. Ведущий dj – Сытников. Цена билета уточняется.
  • Вечер отдыха для пожилых людей «Новый год стучится в дверь» состоится 29 декабря в 16.00. Цена билета 4 рубля.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодние представления для детей, дискотеки для молодёжи и шоу-программы для взрослых. Какие мероприятия местных Домов культуры могут посетить все желающие в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпиадах и ЧМ под своим флагом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика