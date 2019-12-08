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«Лисички взяли спички». Как через игру детей учат правилам пожарной безопасности

09.12.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала холодов специалисты МЧС отмечают активный всплеск пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только за первую неделю декабря в Минской области произошло 40 возгораний. Погибли 9 человек. Сейчас спасатели активно ведут профилактику: проводят встречи с людьми с инвалидностью, одинокими пенсионерами, неблагополучными и многодетными семьями.

«Лисички взяли спички». Как через игру детей учат правилам пожарной безопасности

В рейд отправился и наш корреспондент Вадим Смоляк. Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Вадим Смоляк
 
 
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Новости Беларуси. С начала холодов специалисты МЧС отмечают активный всплеск пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за первую неделю декабря в...
 
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