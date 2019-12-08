«Лисички взяли спички». Как через игру детей учат правилам пожарной безопасности

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала холодов специалисты МЧС отмечают активный всплеск пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только за первую неделю декабря в Минской области произошло 40 возгораний. Погибли 9 человек. Сейчас спасатели активно ведут профилактику: проводят встречи с людьми с инвалидностью, одинокими пенсионерами, неблагополучными и многодетными семьями.



