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«Лисички взяли спички». Как через игру детей учат правилам пожарной безопасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С начала холодов специалисты МЧС отмечают активный всплеск пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только за первую неделю декабря в Минской области произошло 40 возгораний. Погибли 9 человек. Сейчас спасатели активно ведут профилактику: проводят встречи с людьми с инвалидностью, одинокими пенсионерами, неблагополучными и многодетными семьями.
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Новости Беларуси. С начала холодов специалисты МЧС отмечают активный всплеск пожаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за первую неделю декабря в...
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