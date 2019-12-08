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Прессбол: Дулуб является приоритетным кандидатом на пост тренера брестского "Динамо"

09.12.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По сведениям "Прессбола", белорусский специалист Олег Дулуб является приоритетным кандидатом на пост главного тренера брестского "Динамо".

Последним местом работы Дулуба был казахстанский "Атырау", который он покинул в сентябре 2019 года.
 
 
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По сведениям "Прессбола", белорусский специалист Олег Дулуб является приоритетным кандидатом на пост главного тренера брестского "Динамо".
 
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