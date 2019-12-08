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Фуркад рассказал о потерянных из-за россиян медалях

09.12.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о санкциях Всемирного антидопингового агенства (WADA) в отношении России. Его слова приводит NRK.

«Думаю, Россию накажут (на тот момент о решении WADA еще не было известно - прим. БП). Надеюсь, это повлечет за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за нее», — заявил спортсмен.

По его мнению, наказание должно быть суровым, но невиновные российские спортсмены должны продолжать принимать участие в соревнованиях. Фуркад подчеркнул, что Россия «важна для спорта, как Германия, Норвегия и Франция».



Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира. Ранее он уже высказывался по поводу допинговых разбирательств в отношении России и призвал допустить «чистых» атлетов до стартов.
 
 
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Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о санкциях Всемирного антидопингового агенства (WADA) в отношении России. Его слова приводит NRK.
 
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