General Motors избавился от всех заводов в России

Завод, принадлежавший совместному предприятию, «в течение определенного периода времени» продолжит выпуск автомобилей Niva Chevrolet, уточнил «АвтоВАЗ».





В дальнейшем автомобили будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-Avtovaz переименуют.





GM-Avtovaz был одним из первых предприятий российского автопрома с участием иностранного капитала, напоминают «Ведомости».





Завод работал с 2015 года. В 2015-м на фоне резкого падения продаж автомобилей GM перестал выпускать в России автомобили Opel и закрыл автозавод в Санкт-Петербурге.