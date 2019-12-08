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General Motors избавился от всех заводов в России

09.12.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская General Motors (GM) продает свой последний актив в России: «АвтоВАЗ» покупает у концерна 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz, который станет после этого полностью российским. Об этом сказано в сообщении «АвтоВАЗа».

Завод, принадлежавший совместному предприятию, «в течение определенного периода времени» продолжит выпуск автомобилей Niva Chevrolet, уточнил «АвтоВАЗ».

В дальнейшем автомобили будут выпускать под маркой Lada, а компанию GM-Avtovaz переименуют.

GM-Avtovaz был одним из первых предприятий российского автопрома с участием иностранного капитала, напоминают «Ведомости». 

Завод работал с 2015 года. В 2015-м на фоне резкого падения продаж автомобилей GM перестал выпускать в России автомобили Opel и закрыл автозавод в Санкт-Петербурге.
 
 
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Американская General Motors (GM) продает свой последний актив в России: «АвтоВАЗ» покупает у концерна 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz, который станет после этого...
 
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