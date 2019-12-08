«Худеть можно, практически не двигаясь». 55-летняя минчанка - о том, как сбросила 79 кг без спорта

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ» : белорусы рассказывают о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и считают, во сколько это обошлось. Свою историю прислала 55-летняя Светлана Нестеренко из Минска: «Я не работаю по причине инвалидности. И могу доказать любому, что худеть можно, практически не двигаясь».



Фото: из личного архива героини

— Моя история началась почти четыре года назад и совсем не относилась к теме ЗОЖ.

Я никогда не была стройной. Спортом занималась только в юности, иногда ходила в бассейн. Периодически пробовала разные диеты.

С весом 80 кг вышла замуж, родила сына. После родов еще похудела. Старалась, конечно, придерживаться принципов правильного питания.

В 41 год начались проблемы с суставами (напомнила о себе травма колена, полученная еще в детстве). Врачи порекомендовали поменять работу на «сидячую» и назначили лечение. Побочным эффектом от приема препаратов в течение нескольких лет оказался постепенный набор веса.

В 48 лет за год я набрала 30 кг. Как следствие, артериальная гипертензия и сахарный диабет. Старалась удержать вес, чтобы хотя бы не поправляться. Консультировалась с эндокринологами, соблюдала диету. Худела незначительно и опять поправлялась. Вес мой был 156 кг. Ходить практически не могла, на работу добиралась на такси.

Так случилось, что мне понадобилась довольно сложная нейрохирургическая операция. Мой вес в тот момент оказался основным противопоказанием для проведения операции. После обследований и консультации врач мне прямо сказал, что операция не будет иметь смысла, если я не похудею минимум на 25 кг за короткое время.

После беседы с врачом неделю изучала всевозможные диеты, пока не натолнулась на выдержки из книги «Худеем с умом». Стимул у меня был: я хотела ходить самостоятельно.

Худеть я начала в апреле 2016 года: за 4 месяца похудела на 40 кг. Потом теряла вес постепенно и уже не так быстро. На операцию легла в октябре с весом 107 кг. В апреле 2017-го была 78 кг.

Вес 77 кг при росте 177 см я удерживаю больше двух лет. Забыла о давлении и диабете. Полностью поменяла гардероб. При этом могу доказать любому, что худеть можно, практически не двигаясь. Хожу я с тростью, разрешена мне только лечебная гимнастика, которую я выполняю ежедневно, и бассейн. В бассейн ходила бы с удовольствием, но, увы, наша безбарьерная среда оставляет желать лучшего.

Как я ем



Фото: из личного архива героини

Практически не употребляю соль, сахар, кофе. В своем питании не использую крупы, хлеб, картофель, консервированные продукты. Питаюсь небольшими порциями через 2−3 часа.

Мой типичный рацион: за 30 мин до завтрака чашка зеленого чая без сахара, 200−250 г любого кисломолочного продукта (кефир, простокваша, йогурт без наполнителей) или творога жирностью не более 2%, 20−25 г грамм любых отрубей (я предпочитаю ржаные) и горсть (8−10 шт) орехов.

В течение недели я чередую рацион. Молочные дни, во время которых обед и ужин состоят из 180−200 г творога и 250 г салатов или тушенных овощей. Мясные, когда обед и ужин 180−220 г нежирного мяса с овощами. Рыбные: 200−250 рыбы и овощи. Добавляю зелень по сезону, для заправки использую оливковое или льняное масло, соевый соус и лимонный сок. Перед сном съедаю белки двух яиц.

В течение дня между приемами пищи ем несладкие фрукты — до 16 — 17 часов. Я не веду подсчет калорий, но подсчитываю суточную норму белков, жиров и углеводов, порции взвешиваю. Как-то подсчитала во сколько обходится такое питание: в день 5−8 рублей, в месяц 150−200 рублей.

Иногда балую себя авокадо и манго, люблю шоколад, но небольшими порциями. Конечно, и в моей семье бывают праздники, когда могу позволить себе кусочек тортика, стакан сока или мороженое. Я готовлю, часто выпечкой балую домочадцев.

Кто-то, прочитав, скажет, что такого питания невозможно придерживаться, работая. Но я начала худеть, работая, причем рабочий день у меня был 12 часов. Думаю, вполне реально взять с собой на работу контейнер с едой и пару яблок. А чай на работе есть практически у всех. Главное — идти к своей цели, верить и не сдаваться.

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