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Власти могут подарить белорусам еще один праздничный день

09.12.2019 18:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Власти могут подарить белорусам еще один праздничный день

фото: mediabrest.by

Появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант предоставления белорусам выходного дня 2 января без отработки в субботу.

Об этом пишет tut.by со ссылкой на источники в правительстве. Напомним, ранее Совмин не поддержал предложение сделать выходным днем 31 декабря. Было решено оставить выходными 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Однако возможность предоставления выходного 2 января без отработки сохраняется – источник сообщил, что власти рассматривают такой вариант.

 
 
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Появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант предоставления белорусам выходного дня 2 января без отработки в субботу.
 
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