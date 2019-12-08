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Власти могут подарить белорусам еще один праздничный день
09.12.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: mediabrest.by
Появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант предоставления белорусам выходного дня 2 января без отработки в субботу.
Об этом пишет
Однако возможность предоставления выходного 2 января без отработки сохраняется – источник сообщил, что власти рассматривают такой вариант.
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Появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант предоставления белорусам выходного дня 2 января без отработки в субботу.
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