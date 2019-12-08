Власти могут подарить белорусам еще один праздничный день

Источник материала: Ежедневник



фото: mediabrest.by

Появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант предоставления белорусам выходного дня 2 января без отработки в субботу.

Об этом пишет tut.by со ссылкой на источники в правительстве. Напомним, ранее Совмин не поддержал предложение сделать выходным днем 31 декабря. Было решено оставить выходными 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января.

Однако возможность предоставления выходного 2 января без отработки сохраняется – источник сообщил, что власти рассматривают такой вариант.