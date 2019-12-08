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Новости экономики за 09.12.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Где и как гражданин нашей страны может купить аттестованный бриллиант, и сколько российские предприятия задолжали белорусским? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОДАЖИ GEELY В РОССИИ ВЫРОСЛИ ВТРОЕ
Джили демонстрирует внушительный рост продаж своих автомобилей на российском рынке – в три раза по сравнению с 2018 годом. Только в ноябре продано 890 машин.
Основу этих продаж составляют автомобили белорусской сборки. Такая динамика плюс хороший спрос на внутреннем рынке в целом позволяют говорить о выполнении планов, которые были озвучены в начале года, а также увеличить план производства на 2020 год.
АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ И БЕЛОВЕЖСКУЮ ПУЩУ СВЯЖЕТ ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВЕЛОМАРШРУТ
Предприниматели Гродненской области, работающие в сфере туризма, получат новые возможности для развития бизнеса. Уже в 2020 году начнется создание трансграничного веломаршрута, который пройдет по территории Беларуси и Польши и свяжет Августовский канал с Беловежской пущей.
Кроме того, на белорусской части канала появится туристический кластер, который значительно повысит его привлекательность для путешественников и отдыхающих. Новые интересные объекты положительно скажутся на развитии региона и позволят создать дополнительные рабочие места.
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Новости Беларуси. Где и как гражданин нашей страны может купить аттестованный бриллиант, и сколько российские предприятия задолжали белорусским? Деловые новости...
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