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Да ладно! В последнем фильме Тарантино нашли обидный киноляп

09.12.2019 18:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский актер Джон Траволта нашел киноляп в девятом фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», действие которого происходит в 1969 году. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Wrap.


Кадр из фильма

Актера, который снимался в «Криминальном чтиве» Тарантино, смутил эпизод из «Однажды в… Голливуде», где персонаж Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) возвращается домой из Италии. Траволта объясняет:

— Голос за кадром говорит, что он полетел на Boeing 747. Что же, первый испытательный полет этой модели состоялся в феврале 1969 года, но она вступила в эксплуатацию в январе 1970 года. Десять месяцев разницы! Он должен был летать на Boeing 707.

Вдобавок Джон напомнил, что у него есть лицензия пилота и вообще он «ботаник» в вопросах авиации. А еще, несмотря на обнаруженный ляп, выразил восхищение тем, как режиссеру удалось воссоздать в своей работе Лос-Анджелес 1969 года.

Напомним, что премьера фильма прошла 21 мая на фестивале в Каннах. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Кроме того, в нем снялись Аль Пачино, Дакота Фаннинг и Марго Робби.

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Американский актер Джон Траволта нашел киноляп в девятом фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», действие которого происходит в 1969 году. Об этом пишет...
 
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