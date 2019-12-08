ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

09.12.2019 17:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на Сурганова. 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода сбила машина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

От удара пенсионерку отбросило на автомобиль который двигался во встречном направлении. Пешеход погибла на месте.

В Минске произошёл двойной наезд на пожилую женщину

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

Пять человек пострадали в ночной аварии на Чкалова. Каршеринговое авто врезалось в пустой троллейбус, следовавший в парк. Для деблокировки пострадавших потребовалась помощь МЧС. Все пассажиры и водитель легковушки в больнице.

В Минске при столкновении автомобиля и троллейбуса пострадали пять человек

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

Каршеринговое авто врезалось в троллейбус на Чкалова. Пять человек попали в больницу

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом на Сурганова. 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода сбила машина, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Проанализировали результаты анализа" Беларусь ведет переговоры не с Кремлем, а с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика