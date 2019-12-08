Такие дома хотят продавать в Европе. Смотрите, какую необычную панельку построили в Бресте

Источник материала: Tut.by

В Бресте ввели в эксплуатацию очередной энергоэффективный дом самого высокого класса А+. Он разительно отличается от того, что строит большинство отечественных застройщиков — четыре этажа, лифт (!), большая площадь остекления, потолки три метра, европейская планировка, теплые полы, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией воздуха. Такой дом ожидаешь увидеть скорее в скандинавских странах, но он полностью белорусский, из доработанных серийных панелей домостроительного комбината — проект разрабатывался для «Брестжилстроя» РУП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.». Realt.by посмотрел на этот дом, а дополнительные подробности о нем для REALTY.TUT.BY рассказал директор предприятия Владимир Чик.



Фото: Realt.by

«Проектировали по европейским нормам»

— В свое время наш институт модернизировал старую 90-ю советскую серию для «Брестжилстроя» — получилась панель «90 М Бр», — говорит Владимир Чик. — Теперь она прошла более глубокую модернизацию. Так как потенциальный заказчик брестских панелей — скандинавские страны, то мы проектировали по европейским стандартам — другая высота этажа, квартиры-студии, другие технические решения, энергоэффективность. Например, дом собран без сварных соединений. Вместо сварки использовались импортные финские соединительные петли Pieko. Дом по сути остался панельным, но сами панели другие, у них теплотехника иная.



Фото: Realt.by

По словам руководителя «НИПТИС», чтобы соответствовать жестким европейским требованиям к энергоэффективности, толщину утеплителя в панелях наружных стенах увеличили — до 240 мм. В брестском доме внутри панелей заложен пенополистирол, для панелей на экспорт будет использоваться каменная вата.

По сравнению с обычной панелью, новая брестская значительно теплее. При белорусской норме термического сопротивления стен, ее показатели почти в два раза выше нормы. Стены и перекрытия имеют лучшие показатели по звукоизоляции (в сравнении со стандартными панелями).



Фото: Realt.by

Дом спроектирован с лифтом — это европейское требование. Кроме того, проектировщики реализовали в проекте принцип безбарьерной среды — зайти в лифт можно с входной площадки. То есть в квартиру можно попасть, ни разу не воспользовавшись лестницей.

Владимир Чик рассказал, что в проекте впервые в многоквартирном доме была применена система «теплый пол».



Фото: Realt.by

— В квартирах нет привычных радиаторов или конвекторов. В качестве нагревательных приборов здесь выступает поверхность пола. Система работает от теплоцентрали. Такое решение положительно влияет на комфорт жилья.

Регулировка отопления осуществляется с помощью датчиков температуры. Преимущества такого отопления: равномерное распределение тепла по всей площади пола, отсутствие стандартных приборов отопления улучшает эстетическую составляющую жилья, создается комфортный микроклимат помещения. Полы, при необходимости, можно отключать.









Кроме того, в доме предусмотрена поквартирная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. С ее помощью можно устанавливать комфортную температуру и влажность воздуха.

— Смысл постройки этого дома был в том, чтобы показать наш экспортный потенциал. Он проектировался и строился по европейским нормам, чтобы брестчане могли продавать свои домокомплекты в Европе. Для Беларуси он дороговат, народ не готов платить за комфорт. Такие дома в нашей стране редкость — один-два в год. При низкой цене на энергоносители заинтересовать заказчика строить дома «А+» довольно тяжело.

Как выглядят и сколько стоят квартиры в новом доме?

Как пишет realt.by, в доме 36 квартир: 8 «студий», 12 «евро-двушек» и 16 «евро-трешек». Планировки с совмещенной гостиной с кухней и нестандартно маленькой квадратуры («евро-однушки» — по 32 кв. м, «евро-двушки» — от 40 до 42 кв. м, «евро-трешки» — от 52 до 64 кв. м). Помещения сдаются без отделки. Высота потолков больше стандартной — 2,75 м от уровня чистого пола, окна нетипичные — 1,8×1,8 м; на лоджиях — витражное остекление в пол и «теплые» стеклопакеты с системой безопасности для детей.



Как помещение будет выглядеть после ремонта, можно оценить в презентационных «трешке» и «двушке» — застройщик для наглядности реализовал отделку и установил мебель. Из любопытного — кухня в гостиной. Для белорусов это пока еще не привычный вариант. Помимо двух спален, в «трешке» еще есть небольшая гардеробная.





Квартиры уже в продаже. Однокомнатные оценивают в 61 тысячу рублей. «Двушки» — от 77 тысяч, «трешки» — от 99 тысяч. Средняя цена за «квадрат» — 1850 рублей.





Сейчас «Брестжилстрой» ведет переговоры с «А-100 Девелопмент». Если компании договорятся об условиях сотрудничества, то Брестский ДСК займется строительством многоэтажного жилья в ЖК «Зеленая гавань». Переговоры намечены на середину декабря.