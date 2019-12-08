Молодую жену Петросяна «атаковали проклятьями»

Источник материала: Tut.by

Сегодня стало известно, что 74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова узаконили свои отношения . После того как информация об их свадьбе попала в прессу, молодая женщина стала объектом для травли, пишет cosmo.

Юморист и его помощница старались лишний раз не афишировать свои отношения. Но скрыть факт бракосочетания им не удалось. Многие интернет-пользователи обрушились на молодую жену с критикой в соцсетях. По словам Брухуновой, неизвестные стали писать ей оскорбительные пожелания и проклятия.





Возлюбленная сатирика ответила на их агрессию в своем Instagram: «Всем озлобышам, что сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья».

Но многие поддержали Татьяну в комментариях, похвалив за адекватную реакцию и предложив не обращать внимания на подобные реплики.

«Вы удивительная, красивая, приятная, интересная девушка», «Как это возможно — слать проклятья чужому, незнакомому человеку, который им не сделал ничего плохого?! Лучше бы поучились у неё, как быть такой сдержанной, воспитанной, интеллигентной», «Определённые люди всегда будут завидовать. И плеваться желчью. Главное, чтобы они и им подобные не переходили на физический контакт с вами. Берегите себя», — высказались они.

Брак Петросяна прокомментировала и Елена Степаненко. Юмористка лаконично дала понять, что не держит зла на экс-супруга. «Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!» — заявила Степаненко в телефонном разговоре с Super.