В Минске заметили подсветку на здании не-Kempinski

Источник материала: Tut.by

Похоже, на знаменитом долгострое в центре Минска тестируют праздничную подсветку. Фото появилось в инстаграме.

Речь идет о здании, которое известно в народе как не-Kempinski. На долгострое впервые за годы, что он находится на проспекте Независимости, включили подсветку. Означает ли это, что скоро объект введут в строй, неизвестно.

В «Мингорсвете» TUT.BY уточнили, что не имеют отношения к подсветке здания, и переадресовали к застройщику.

Снимок появился в соцсетях семь часов назад, сегодня вечером здание снова темное.

Напомним, в этом году городские власти изменили подход к праздничному освещению проспекта. Прежние мотивы и гирлянды демонтировали, иллюминацию решили сделать более гармоничной, не перегружающей проспект. В эти дни праздничную подсветку тестируют.

Что касается гостиничного центра на проспекте Независимости, то его начинала строить под хоккейный чемпионат мира — 2014 компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа. Но так и не довела до ума, и была вынуждена продать долгострой «Сбербанк Капиталу» с дисконтом 47% за 50 млн долларов. Сделка стала возможной после переговоров Александра Лукашенко и главы Сбербанка Германа Грефа, который пообещал достроить комплекс у цирка до 31 декабря 2020 года.

В апреле 2019 года стало известно, что комплекс достроит корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. После введения комплекса в эксплуатацию рассматривается передислокация белорусских «дочек» в одну из башен не-Kempinski.