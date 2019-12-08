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В Минске заметили подсветку на здании не-Kempinski
Источник материала: Tut.by
Похоже, на знаменитом долгострое в центре Минска тестируют праздничную подсветку. Фото
Речь идет о здании, которое известно в народе как не-Kempinski. На долгострое впервые за годы, что он находится на проспекте Независимости, включили подсветку. Означает ли это, что скоро объект введут в строй, неизвестно.
В «Мингорсвете» TUT.BY уточнили, что не имеют отношения к подсветке здания, и переадресовали к застройщику.
Снимок появился в соцсетях семь часов назад, сегодня вечером здание снова темное.
Напомним, в этом году городские власти
Что касается гостиничного центра на проспекте Независимости, то его начинала строить под хоккейный чемпионат мира — 2014 компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа. Но так и не довела до ума, и была вынуждена
В апреле 2019 года стало известно, что комплекс
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На долгострое впервые за годы, что он находится на проспекте Независимости, включили подсветку. Означает ли это, что скоро объект введут в строй, неизвестно.
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