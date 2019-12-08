Марцел Личка покинул пост главного тренера футбольного брестского «Динамо»

Источник материала: Аргументы и факты

Руководство футбольного клуба «Динамо-Брест» приняло решение не продлевать контракт на следующий сезон с чешским специалистом Марцелом Личкой, который привел клуб к титулу чемпионата Беларуси-2019.

На официальном сайте клуба отмечается, что Марцел Личка начал свою карьеру в структуре «Динамо-Брест» в качестве ассистента Радослава Латала в сезоне 2018 года. После отставки Латала Личка помогал Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому.

Летом 2018 года, после отставки Алексея Шпилевского, Марцел Личка был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в сезоне 2019 года – главным тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.

О том, кто будет тренировать брестчан в новом сезоне, пока не сообщается.