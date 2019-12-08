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Марцел Личка покинул пост главного тренера футбольного брестского «Динамо»

09.12.2019 18:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Марцел Личка покинул пост главного тренера футбольного брестского «Динамо»
ФК "Динамо-Брест" / vk.com

Руководство футбольного клуба «Динамо-Брест» приняло решение не продлевать контракт на следующий сезон с чешским специалистом Марцелом Личкой, который привел клуб к титулу чемпионата Беларуси-2019.

Марцел Личка покинул пост главного тренера футбольного брестского «Динамо» Футболисты брестского «Динамо» впервые стали чемпионами Беларуси

На официальном сайте клуба отмечается, что Марцел Личка начал свою карьеру в структуре «Динамо-Брест» в качестве ассистента Радослава Латала в сезоне 2018 года. После отставки Латала Личка помогал Сергею Ковальчуку, а затем Алексею Шпилевскому.

Летом 2018 года, после отставки Алексея Шпилевского, Марцел Личка был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в сезоне 2019 года – главным тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.

О том, кто будет тренировать брестчан в новом сезоне, пока не сообщается.

 
Теги: Брест
 
 
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Ранее чешский специалист привел брестчан к первому титулу чемпионата Беларуси.
 
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