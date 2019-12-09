«Никем другим себя не представляю». 11 фактов из жизни клоуна Карандаша

Источник материала: Аргументы и факты

10 декабря (по новому стилю) 1901 года родился советский артист цирка Михаил Румянцев, более известный как клоун Карандаш.

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1. Изначально сценический псевдоним клоуна Михаила Румянцева звучал иначе — не Карандаш, а Каран д’Аш. До Румянцева этот псевдоним использовал родившийся в Москве французский художник-карикатурист Эммануил Пуаре. Причем сам Пуаре, придумывая псевдоним Caran d’Ache, отталкивался от французской транскрипции слова «карандаш». Румянцев же, став известным, отказался от «аристократического» звучания сценического имени.

2. До начала артистической карьеры Михаил Румянцев работал оформителем театральных плакатов. После переезда в Москву, где будущий клоун стал работать художником-плакатистом в кинотеатре, Румянцев решил поступить в школу циркового искусства.

3. Молодой артист цирка в начале своей карьеры выходил на манеж в образе Чарли Чаплина. Спустя несколько лет Михаил Румянцев отказался от использования данного образа, но, тем не менее, в Карандаше оставались черты чаплинского Маленького Бродяги.

4. Неизменным атрибутом выступлений клоуна Михаила Румянцева являлась маленькая черная собака породы скотч-терьер. Карандаш не сразу ввел в собаку в свои номера, но после того, как животное по кличке Клякса стало появляться на манеже, Карандаша без Кляксы уже не воспринимали. Про их приключения в СССР даже сняли мультфильм «Карандаш и Клякса — веселые охотники». За время карьеры Михаила Румянцева сменилось 13 Клякс.

5. В годы Великой Отечественной войны Карандаш не только продолжал выступления на манеже Московского цирка, но и выезжал на фронт в составе артистических фронтовых бригад. Несколько номеров Карандаша военных лет вошли в историю. На арене устанавливали маленькую трибуну. Выбегала собака, становилась на трибуну, упиралась передними лапами в пюпитр и начинала лаять и выть в микрофон. Клоун снимал собаку с трибуны и говорил: «Речь министра пропаганды Геббельса окончена».

6. На счету клоуна Михаил Румянцева — более десятка ролей в кино. Правда, в большинстве случаев Карандаш играл самого себя, то есть циркового клоуна. Исключением являются фильмы «Девушка с характером», где Румянцев сыграл официанта в вагоне-ресторане, а также «Иван Никулин — русский матрос», где артисту досталась роль итальянца.

7. Клоун Михаил Румянцев был чрезвычайно невысокого роста — всего 142 см. Для сравнения: Чарли Чаплин, с образа которого начинал цирковую карьеру Карандаш, имел рост 165 см. При этом Карандаш относительно роста никогда не комплексовал. В жены он взял девушку не только значительно выше себя, но еще и на 17 лет младше.

8. В 1979 году клоун Михаил Румянцев был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Это был первый случай, когда столь высокой награды был удостоен клоун. В 1990 году Героем Социалистического Труда стал еще один советский клоун — ученик Карандаша Юрий Никулин.

9. Карьера Михаила Румянцева в цирке продолжалась 55 лет. В последний раз 81-летний Карандаш вышел на манеж в марте 1983 года, всего за 12 дней до своей смерти.

10. В одном из своих интервью в конце жизни Михаил Румянцев сказал: «Я клоун. И никем другим себя не представляю. У меня никогда не было желания начать все сначала. У меня есть только желание — продолжать. Я не могу и не умею быть нигде, кроме цирка».

11. С 1987 года Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве носит имя Михаила Румянцева (Карандаша).