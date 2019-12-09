Белорусская нотариальная палата стала членом Международного союза нотариата

Источник материала: Аргументы и факты

Членство Белорусской нотариальной палаты в ходе голосования единогласно одобрили все 88 представителей нотариатов, входящих в международный союз, сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.

За право стать членом Международного союза нотариат Беларуси начал бороться с лета 2016 года. Тогда была подана заявка.

Первым шагом к вступлению стало получение в 2016 году Белорусской нотариальной палатой статуса наблюдателя и возможность принимать участие в работе Комиссии по европейским делам МСН.