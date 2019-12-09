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Белорусская нотариальная палата стала членом Международного союза нотариата

10.12.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская нотариальная палата стала членом Международного союза нотариата
Фото из открытых источников

Членство Белорусской нотариальной палаты в ходе голосования единогласно одобрили все 88 представителей нотариатов, входящих в международный союз, сообщил «АиФ» помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур СТРЕХ.

За право стать членом Международного союза нотариат Беларуси начал бороться с лета 2016 года. Тогда была подана заявка. 

Первым шагом к вступлению стало получение в 2016 году Белорусской нотариальной палатой статуса наблюдателя и возможность принимать участие в работе Комиссии по европейским делам МСН.

Международный союз нотариата – это неправительственная организация, созданная с целью содействия, координации и развития нотариальной функции и деятельности во всем мире. Цель и виды деятельности МСН заключаются в продвижении и применении фундаментальных принципов системы нотариата латинского типа, а также принципов нотариальной этики, пропаганде, организации и развитии профессиональной подготовки и поддержке научной работы в нотариальной области, в представительстве нотариата в международных организациях и сотрудничестве с ними. В частности, интересы Союза представлены при ООН, Юнеско, Гаагской конференции по международному частному праву, Европейской Комиссии и Европейском Парламенте, Совете Европы, Юнидруа и других международных организациях. В Международный союза нотариата на сегодняшний день входят 89 стан мира, включая Республику Беларусь. 

Белорусская нотариальная палата стала членом Международного союза нотариата
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