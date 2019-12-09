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Найдено место рождения гигантского «плота пемзы» в Тихом океане

10.12.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе ученые обнаружили огромный осколок вулканической породы, напоминающий каменный плот, у берегов Австралии. Тогда специалисты заявили, что он появился после извержения подводного вулкана в Тихом океане, но подтвердить это не получалось. Сейчас исследователи готовы с точностью рассказать, откуда этот «плот пемзы» взялся. Об этом пишет Science Alert.


Фото: NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

Напомним: по размерам плот превосходит 20 тысяч футбольных полей. Осколок заметили в начале августа на спутниковых снимках, в это же время плот обнаружили моряки — он достаточно легкий, чтобы держаться на поверхности воды. По словам одного из мореплавателей, их корабль проплывал мимо гигантской пемзы порядка шести часов.

Тогда ученые предположили, что источником происхождения пемзы могли стать подводные вулканы, сейчас это подтвердили специалисты из Центра исследований океана имени Гельмгольца, GEOMAR (Германия).

Оказалось, что виновником происхождения огромного образования пемзы является безымянный подводный вулкан (в справочной литературе он фигурирует под номером 243 091 или обозначается как вулкан F) в 50 километрах к северо-западу от Вавау — группы островов архипелага Тонга.

Доктор Филипп Брандл из GEOMAR уточнил: с точностью определить это удалось с помощью спутниковых снимков Европейского космического агентства, сделанных 6 августа. Изображения имеют точную географическую привязку, и их удалось сопоставить с картами морского дна. Следы извержения соответствовали «вулкану F».

С учетом нынешней скорости и направления движения «плота пемзы» ученые определили, что в конце января или начале февраля он ударит по Большому Барьерному рифу у восточного побережья Австралии.

 
 
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По размерам плот превосходит 20 тысяч футбольных полей.
 
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