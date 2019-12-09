Снимать наличные с карточки в магазинах и платить QR-кодами можно будет с 1 января

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Через два года снимать наличные в магазинах можно будет по всей Беларуси. Сумма единовременного обналичивания ограничена 10 базовыми величинами (255 рублей).

Также оплачивать покупки теперь можно будет не только банковской картой, но и QR-кодами, установив специальное мобильной приложение. Подобный способ оплаты стал наиболее популярным в Китае, значительно сократив долю оплат картой и наличными.