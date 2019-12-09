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Снимать наличные с карточки в магазинах и платить QR-кодами можно будет с 1 января

10.12.2019 10:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Через два года снимать наличные в магазинах можно будет по всей Беларуси. Сумма единовременного обналичивания ограничена 10 базовыми величинами (255 рублей).

Также оплачивать покупки теперь можно будет не только банковской картой, но и QR-кодами, установив специальное мобильной приложение. Подобный способ оплаты стал наиболее популярным в Китае, значительно сократив долю оплат картой и наличными.

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В Беларуси с 1 января 2020 года можно будет снимать деньги со своей банковской карты на кассе в магазинах. Пока нововведение касается только сельской местности....
 
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