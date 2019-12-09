Конкурс по робототехнике «Дорога в будущее» 2019 - итоги

Источник материала: Новости Дзержинска

6 декабря 2019 года на базе факультета информационных технологий и робототехники (ФИТР), автотракторного факультета (АТФ), Института Конфуция по науке и технике Белорусского национального технического университета состоялся областной конкурс по робототехнике «Дорога в будущее».

В этом году в конкурcе приняли участие более 200 команд из Минской области, других регионов Республики Беларусь и Китайской Народной Республики по 8 направлениям: «Робототехника» (набор Lego WeDo 45300), «Робототехника» (набор Lego WeDo 9580), «Робосумо Lego», «Следование по линии. Стандарт. Общий зачет», «Следование по линии. Стандарт. Lego зачет», «Roborace Lego (младшие)», «Roborace Lego (старшие)», «Roborace Pro».

В номинации «Робототехника» (набор Lego WeDo 9580) учащиеся Дзержинского района оказались вне конкуренции:

Диплом I степени

Ефимович Глеб, Государственное учреждение образования «Гимназия г. Дзержинска»;

Довнар Егор, Государственное учреждение образования «Гимназия г. Дзержинска».

Диплом II степени

Акалович Виктор, Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска»;

Дощечко Святослав, Государственное учреждение образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска».

Диплом III степени

Гринь Александр, Государственное учреждение образования «Гимназия г. Фаниполя»;

Андросик Тимофей, Государственное учреждение образования «Гимназия г. Фаниполя».



