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На МКАД самосвал разломал отбойник и вылетел с дороги

10.12.2019 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самосвал оказался за пределами проезжей части на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Происшествие случилось 10 декабря, около 08.45. Предварительно установлено, что 27-летний водитель самосвала МАЗ двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего выехал за пределы проезжей части.


В результате ДТП водитель самосвала не пострадал.

 
 
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В результате ДТП водитель самосвала не пострадал.
 
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