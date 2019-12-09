|
На МКАД самосвал разломал отбойник и вылетел с дороги
Источник материала: Tut.by
Самосвал оказался за пределами проезжей части на МКАД,
Происшествие случилось 10 декабря, около 08.45. Предварительно установлено, что 27-летний водитель самосвала МАЗ двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего выехал за пределы проезжей части.
В результате ДТП водитель самосвала не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель самосвала не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)