На МКАД самосвал разломал отбойник и вылетел с дороги

Источник материала: Tut.by

Самосвал оказался за пределами проезжей части на МКАД, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось 10 декабря, около 08.45. Предварительно установлено, что 27-летний водитель самосвала МАЗ двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Свислочской в направлении улицы Ташкентской, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего выехал за пределы проезжей части.





В результате ДТП водитель самосвала не пострадал.