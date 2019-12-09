Самолет совершил экстренную посадку в Бразилии после рождения на борту ребенка

Источник материала: Вороновская газета





Самолет, направлявшийся из Рио-де-Жанейро в столицу Чили Сантьяго, совершил вынужденную посадку в Порту-Алегри (Бразилия) после рождения на его борту ребенка. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1 .

Семья роженицы возвращалась в Чили после отпуска в Бразилии. Женщина была на 8-м месяце беременности, перед отпуском врач выдал ей справку, позволяющую путешествовать на самолете. После вылета из транзитного аэропорта в Сан-Паулу у женщины начались схватки. Экипаж стал экстренно искать на борту медицинских работников. Среди пассажиров оказались двое работников скорой помощи и медсестра, которые помогли малышке появиться на свет.

Фото g1.globo.com

Как рассказал отец девочки, после ее рождения аплодировал весь самолет. Через 10 минут после родов борт экстренно приземлился в Порту-Алегри, роженицу с малышкой госпитализировали. Новорожденную весом 3,3 кг и ростом 48 см назвали Тринидад (в переводе с испанского Троица). Она стала третьим ребенком в семье, двое других детей — 11-летняя Августина и 4-летний Диего — также находились на борту этого самолета.

С малышкой и ее мамой все хорошо. У нее будет двойное гражданство — бразильское и чилийское, поскольку она родилась, пролетая над территорией Бразилии.

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