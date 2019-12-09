ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Блумберг назвал свой первый шаг на посту президента США

10.12.2019 10:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

При победе на президентских выборах миллиардер вернет США в Парижское соглашение по климату.



Вступивший предвыборную гонку миллиардер Майкл Блумберг заявил, что в случае победы вернет США в Парижское соглашение по климату.

"В качестве своего первого шага на посту президента я вернусь в Парижское соглашение", – написал он в Тwitter в понедельник, 9 декабря.
 
Блумберг также отметил, что намерен посетить 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Мадриде.
 
Как известно, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения по климату в 2017 году. Документ был подписан в 2015 году приблизительно 200 странами. 


В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.
 
Напомним, 9 ноября 77-летний экс-мэр Нью-Йорка Блумберг зарегистрировался как кандидат от Демократической партии США на первичных выборах президента США.
 
Президентские выборы состоятся в США 3 ноября 2020 года.
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При победе на президентских выборах миллиардер вернет США в Парижское соглашение по климату.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД самосвал разломал отбойник и вылетел с дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика