Спасатели рассказали отдыхающим про безопасный Новый год

Источник материала: Навiны Камянеччыны

6 декабря спасатели Каменецкого РОЧС посетили Республиканский санаторий «Белая Вежа», где провели профилактическую программу для отдыхающих в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год».



Гости санатория узнали, как правильно установить новогоднюю елку и как не допустить возникновения пожара из-за электрических гирлянд. Рассмотрели случаи пожаров и травматизма по причине использования пиротехнических изделий. Обсудили, как нужно вести себя на улице при сильном морозе и гололеде.





Не остался без внимания и вопрос об установке в домовладениях автономных пожарных извещателей. Работники службы спасения еще раз объяснили принцип его действия и привели конкретные примеры спасения людей благодаря этому прибору. В ходе встречи демонстрировались тематические видеофильмы профилактической направленности.





Затем присутствующие приняли активное участие в новогодней викторине и интерактивной игре по безопасности «Где логика?» Победители были награждены памятными призами от МЧС – подставками под кружку с логотипом акции, а также магнитами с телефонами вызова экстренных служб. Было интересно, весело и познавательно.