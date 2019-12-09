ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели рассказали отдыхающим про безопасный Новый год

10.12.2019 08:03 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

6 декабря спасатели Каменецкого РОЧС посетили Республиканский санаторий «Белая Вежа», где провели профилактическую программу для отдыхающих в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год».

Гости санатория узнали, как правильно установить новогоднюю елку и как не допустить возникновения пожара из-за электрических гирлянд. Рассмотрели случаи пожаров и травматизма по причине использования пиротехнических изделий. Обсудили, как нужно вести себя на улице при сильном морозе и гололеде.

Спасатели рассказали отдыхающим про безопасный Новый год

Не остался без внимания и вопрос об установке в домовладениях автономных пожарных извещателей. Работники службы спасения еще раз объяснили принцип его действия и привели конкретные примеры спасения людей благодаря этому прибору. В ходе встречи демонстрировались тематические видеофильмы профилактической направленности.

Спасатели рассказали отдыхающим про безопасный Новый год

Затем присутствующие приняли активное участие в новогодней викторине и интерактивной игре по безопасности «Где логика?» Победители были награждены памятными призами от МЧС – подставками под кружку с логотипом акции, а также магнитами с телефонами вызова экстренных служб. Было интересно, весело и познавательно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 декабря спасатели Каменецкого РОЧС посетили Республиканский санаторий «Белая Вежа», где провели профилактическую программу для Сообщение Спасатели рассказали...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обещал вернуть и долг, и проценты. А оставил ни с чем». В какой срок можно вернуть долг через суд?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
10.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика