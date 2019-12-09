«Обещал вернуть и долг, и проценты. А оставил ни с чем». В какой срок можно вернуть долг через суд?

Источник материала: Tut.by

Наша читательница волнуется: около трех лет назад муж одолжил приятелю значительную сумму на развитие бизнеса, рассчитывая на возврат не только долга, но и процентов. Как это часто бывает: бОльшую часть денег он до сих пор не увидел, а о процентах уже и речи не идет. Не поздно ли обращаться в суд и какие шансы вернуть свои средства? Отвечает адвокат.

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Мой муж дал денег в долг знакомому. Этот знакомый собирался запускать свой бизнес. Мужу его идеи понравились настолько, что он отдал почти все наши сбережения. Муж верил, что все вернется, да еще и с прибылью. Чтобы прибыль была, они с этим знакомым договорились о процентах, написали о них в расписке.

Нельзя сказать, чтобы товарищ моего мужа прямо провалился в своем бизнесе. Но вроде как прибыль к нему идет значительно медленнее, чем он это планировал и чем он говорил моему мужу. В итоге скоро (примерно через месяц) исполнится три года, как по условиям расписки деньги должны были к нам вернуться. А он отдал только чуть больше половины.

Половины самого долга, не процентов. Они с мужем каждый новый возврат оформляют новой распиской, даже двумя — по одной каждому. Каждый пишет, что отдал (ну или получил) столько-то.

Я недавно попросила у мужа показать мне эти расписки. Для меня стало откровением, что они там прописывают возврат только основного долга. Оказалось, что этот бизнесмен уже через пару месяцев, когда у него первые проблемы пошли, сказал моему мужу, что надо войти в его положение, тут не до процентов. Но как только у него ситуация улучшится, он заплатит мужу не только проценты, но и еще какую-то сумму — уже как вознаграждение. Но я, если честно, ему не верю.



Фото: pinterest.com

Последний раз, например, он нам деньги отдавал 7 месяцев назад. И после этого на все просьбы мужа продолжать отдавать хоть частями находит миллион причин, почему пока у него не получается встретиться. К тому же пытается давить на жалость, мол, у него и другие требуют денег.

Я, если честно, боялась даже заикнуться мужу про суд, но когда спросила, что он про это думает, оказалось, что у него те же мысли. Правда, судиться он не спешит. Говорит, что узнавал: время обратиться в суд у нас еще есть, мы ничем не рискуем. Но я прочитала другое. В общем, очень рассчитываю на ваш ответ — он никаких сомнений не оставит, кто из нас прав. И если я права, покажу мужу вашу статью, вас-то он точно послушает. Татьяна, есть у нас еще время подождать или нет? И что будет, если срок выйдет — суд не возьмет у нас документы?

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— В моем ответе будет часто фигурировать понятие «исковая давность». Поэтому для правильного понимания первым делом разберемся, что оно значит.

Справочно: в соответствии со ст. 196 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), исковая давность — это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Проще говоря, это срок, который закон предоставляет вам для взыскания долга в судебном порядке.

Следует знать: общий срок исковой давности — три года (ст. 197 ГК Республики Беларусь).

Обращаю ваше внимание, что именно этот общий трехлетний срок имеет отношение к вашей ситуации.

Чтобы понять, когда в вашем случае истекает срок исковой давности, важно правильно определить, с какого момента его следует отсчитывать.

На заметку: по общему правилу, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст.201 ГК Республики Беларусь).

Следует знать: по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения (п. 2 ст.201 ГК Республики Беларусь).

Применительно к вашей ситуации: срок исковой давности начал течь со дня, следующего за днем, который определен в расписке как дата возврата долга. В своем обращении вы указываете, что три года с определенной в расписке даты возврата долга истекут уже через месяц.

Вместе с тем из вашего письма ясно, что срок исковой давности можно считать неоднократно прерывавшимся.

Обратите особое внимание: в силу ст. 204 ГК Республики Беларусь течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что одним из таких действий считается частичная уплата долга заемщиком, которая, как вы указываете, неоднократно имела место в вашем случае.

Что это дает: после перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Следовательно, учитывая это требование законодательства, теоретически у вас есть возможность доказать в суде, что срок исковой давности в вашем случае нужно отсчитывать с последней даты возврата должником части долга вашему супругу. Это, как вы указали в своем обращении, произошло 7 месяцев назад.

Важно: для того чтобы ответ на поставленный вами вопрос был однозначным, необходимо изучить содержание документов, которые составляли ваш супруг и должник по факту возврата частей долга по расписке.

Рекомендую учесть при принятии решения: с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т. п.; ст. 208 ГК Республики Беларусь). При этом исходя из своей личной адвокатской практики обращаю ваше внимание, что признание должником основного долга не свидетельствует о признании требований кредитора, которые могут быть с ним связаны (уплата неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение убытков и др.). В результате признание основного долга не может расцениваться как основание перерыва течения срока исковой давности по иным взаимосвязанным требованиям.

Это значит, что, не обратившись в суд в ближайший месяц, ваш супруг рискует потерять возможность взыскать с должника проценты.

Далее разберемся с последствиями истечения срока исковой давности.

Важно: если к тому моменту, как ваш супруг решит обратиться в суд, срок исковой давности по всем либо части заявленных требований истечет, суд все равно примет его иск к рассмотрению.

Дело в том, что суд может применить исковую давность только по соответствующему заявлению должника.

На заметку: такое заявление должник может сделать в любой момент вплоть до вынесения судом решения по делу.

Если ваш супруг обратится в суд после истечения срока исковой давности, результат рассмотрения дела будет напрямую зависеть от того, захочет ли должник возвращать ему денежные средства.

Учитывая изложенные вами в письме обстоятельства и мой личный адвокатский опыт, с высокой долей вероятности можно предположить, что возвращать долг заемщик не захочет. Для достижения цели ему понадобится всего лишь заявить о пропуске вашим супругом срока исковой давности. Это послужит основанием к вынесению судом решения об отказе в иске вашему супругу (п. 2 ст.200 ГК Республики Беларусь).

В результате ваш супруг, который будет выступать истцом, рискует не только проиграть дело и не взыскать то, что принадлежит ему по праву, но и понести дополнительные расходы: по оплате государственной пошлины, юридической помощи. Причем высока вероятность, что ваш муж понесет расходы не только по оплате полученной им юридической помощи, но и оплатит юридическую помощь, которой воспользуется должник.

Мой личный совет: Обращаю ваше внимание на то, что должник не отрицает наличия у него иных долговых обязательств перед третьими лицами. Как показывает опыт адвокатов нашего бюро, когда у должника есть целый ряд кредиторов, больше шансов получить возврат своих денег у тех, кто обратился в суд раньше и, следовательно, раньше зафиксировал свое требование.

Ваш супруг не слишком настаивает на скором возврате. В свою очередь, другие, менее терпеливые, кредиторы уже вполне могут принимать активные меры для возврата своих денег. Если откладывать обращение в суд слишком долго, то даже не пропустив сроки исковой давности и выиграв дело, ваш супруг рискует столкнуться с невозможностью реального исполнения принятого судом решения по делу.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.