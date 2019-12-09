Источник материала: Новости Волковыска

В Турции с 1 января 2020 года введут налог с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера. Соответствующий закон подписал президент страны Тайип Эрдоган, его текст опубликован в официальном издании Resmi Gazetе.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, несмотря на многочисленные протесты отельеров и туристических компаний.

В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. Налог будут уплачивать отели принимающие туристов. При этом данный налог будет оформляться отдельным документом.

Изначально власти планировали возложить обязанность по уплате налога на владельцев отелей, однако в итоге было решено переложить налог на туристов.

По итогам 2018 года туристическая отрасль обеспечила 12% ВВП Турции, или иными словами каждую восьмую лиру валового продукта в стране. В туризме занято 7,7% населения Турции (2,2 млн человек).

Напомним, что летом торговцы турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат All Inclusive в отелях, так как это негативно влияет на их бизнес.

Представители торговли полагали, что туристы, приехавший по этой системе, находятся в отеле и не тратят деньги за его пределами.

Турция наряду с Египтом и Украиной находится в тройке самых популярных направлений для проведения отпуска у белорусов – в прошлом году там отдохнули более 150 тысяч человек.