МВД объявило конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе!

Министерство внутренних дел Республики Беларусь объявило конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Целью конкурса является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

На странице https://mvd.gov.by/ru/stocks/41 можно ознакомиться с положением о проведении конкурса или просмотреть работы конкурсантов.

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике.

Приглашаем к участию в конкурсе!

С уважением, начальник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома О. Шкуратова.