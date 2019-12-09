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Премьера новогоднего мюзикла для всей семьи состоится 21 декабря в Минске

10.12.2019 10:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Премьера новогоднего мюзикла для всей семьи состоится 21 декабря в Минске
Анна Шарко / Фото из открытых источников

Театральный проект «МюзикЛэнд» и Дворец культуры МАЗ при инфоподдержке «АиФ» в дни зимних праздников представляют премьеру новогоднего мюзикла-сказки с участием звёзд театра и кино «Динь-дон, я ваша МАМА!».

Мюзикл создан по мотивам знаменитой киносказки «МАМА» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. В 1976 году история о Волке, обманом выкравшем у Козы ее детей, ожила на экране, а песни из этой киноленты стали настоящими хитами на все времена. Рефрен «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе» по сей день звучит с телеэкранов, больших сцен и даже на уроках музыки…

Премьера новогоднего мюзикла для всей семьи состоится 21 декабря в Минске
Фото: Фото из открытых источников/ Аника Неделько

Совместная работа советских, французских и румынских кинематографистов в непривычном тогда еще для отечественного зрителя жанре «мюзикл» оказалась популярной. Фильм вышел на трех языках и стал особенно любимым в Норвегии, где его регулярно показывают накануне Рождества.

Новое театральное прочтение старой сказки — это музыкальные хиты в современной аранжировке, динамичное действие с яркими массовыми номерами и завораживающей хореографией, потрясающий актёрский ансамбль во главе со звёздами театра и кино Вероникой Пляшкевич и Сергеем Чекересом.

Вместе с профессионалами споют и сыграют эту историю талантливые дети из Театра эстрадной песни «Сябрынка». Юным артистам, занятым в спектакле, от 6 до 16 лет и многие из них  — лауреаты международных вокальных конкурсов.

Премьера новогоднего мюзикла для всей семьи состоится 21 декабря в Минске
Фото: Фото из открытых источников/ Анна Шарко

Публику ждет волшебная праздничная атмосфера с очаровательными персонажами. Как и полагается в сказке, добро обязательно победит зло и даже Волк по кличке Серый со своими недалёкими помощниками-волчатами обязательно вызовет симпатию. Что уж говорить о главной героине — Козе тёте Маше — и ее непоседливых и озорных козлятах!

«Динь-дон, я ваша МАМА!» — это трогательная музыкальная сказка о семье и материнской любви, история на все времена, в которой и маленький, и взрослый зритель может найти что-то созвучное своему сердцу!

Премьера новогоднего мюзикла для всей семьи состоится 21 декабря в Минске
Фото: Фото из открытых источников/ Анна Шарко

В ролях: заслуженный артист Республики Беларусь Сергей Чекерес, обладательница медали Франциска Скорины Вероника Пляшкевич, лауреат международного конкурса Денис Немцов, артисты Ульяна Антонюженко, Арсений Гордиенко, Сергей Жаров, Владислав Виноградов, Артем Пинчук. А также: юные артисты Театра эстрадной песни ДК МАЗ «Сябрынка».   

После спектакля состоится игровая программа у новогодней ёлки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Дети до пяти лет на спектакли допускаются бесплатно (без предоставления места).

 

Дворец культуры МАЗ (Партизанский проспект, 117А):

  • 21 декабря (суббота) - 14.30, 17.00
  • 25 декабря (среда) - 16.30
  • 26 декабря (четверг) - 18.30
  • 28 декабря (суббота) - 11.30, 14.00, 16.30
  • 30 декабря (понедельник) - 18.30

Подробности – на сайте.

 
 
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В дни зимних праздников на сцене Дворца культуры МАЗ покажут премьеру новогоднего мюзикла-сказки с участием звёзд театра и кино «Динь-дон, я ваша МАМА!». Спектакли...
 
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