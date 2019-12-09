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Студентам академии рассказали, как заработать в инстаграме
10.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Как эффективно продвинуть свой бизнес в интернете? Этому студентов и предпринимателей учили в горецкой
Предприниматель, основатель первой маркетинговой кухни Эйво, маркетолог, магистр экономических наук Сергей Величко провел мастер-класс на тему «Ворона. Воронка. Снаряд». Он проанализировал типичные ошибки, которые совершают стартаперы и бизнесмены, создавая свои сайты.
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Елена Агейчик
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Как эффективно продвинуть свой бизнес в интернете? Этому студентов и предпринимателей учили в горецкой стартап-школе. Предприниматель, основатель первой...
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