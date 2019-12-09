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Студентам академии рассказали, как заработать в инстаграме

10.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Как эффективно продвинуть свой бизнес в интернете? Этому студентов и предпринимателей учили в горецкой стартап-школе.

 

Студентам академии рассказали, как заработать в инстаграме

 

Предприниматель, основатель первой маркетинговой кухни Эйво, маркетолог, магистр экономических наук Сергей Величко провел мастер-класс на тему «Ворона. Воронка. Снаряд». Он проанализировал типичные ошибки, которые совершают стартаперы и бизнесмены, создавая свои сайты.

 

Студентам академии рассказали, как заработать в инстаграме

 

Предприниматель, основатель комикса «GoldFox.Comics» Никита Илюкович рассказал о новых трендах в маркетинговых стратегиях. В частности, комиксах как эффективном механизме вовлечения и инструменте удержания клиентов. Он учил рекламировать свой товар или услуги без денег.

 

Студентам академии рассказали, как заработать в инстаграме

 

Студентам академии рассказали, как заработать в инстаграме

 

Почему 76% сайтов не продают? Какой должна быть страничка в Инстаграм, чтобы она приносила доход? Какие три книги необходимо прочитать каждому, кто мечтает реализоваться в бизнесе? Как создать уникальный контент? Почему комиксы результативнее фотографий? Об этом читайте в ближайших номерах газеты «Горецкий вестник».

 

Елена Агейчик
Фото Константина Жевнеровича


 
 
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  Как эффективно продвинуть свой бизнес в интернете? Этому студентов и предпринимателей учили в горецкой стартап-школе.     Предприниматель, основатель первой...
 
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