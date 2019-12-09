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Минчане просят убрать очередную «Табакерку», перегородившую тротуар

10.12.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Появилась петиция, в которой минчане требуют убрать табачный киоск, перегородивший тротуар. Обращение появилось на сайте petitions.by.


Фото с сайта: petitions.by

Возле здания № 21 по улице Кузьмы Чорного установили «Табакерку».

«Помимо вопросов эстетического и юридического характера, этот конкретный объект вызывает у нас вопросы безопасности», — пишут в петиции.

Минчане обращают внимание на то, что киоск ограничивает обзор для людей на электросамокатах, велосипедах, моноколесах. Очередь рядом с «Табакеркой» может создать дополнительные помехи для движения. Киоск установлен вблизи автомобильной парковки, а это может создавать «слепую зону» для водителей, которые выходят на тротуар.

Авторы петиции указывают и на то, что поблизости есть три объекта торговли, где можно купить в том числе и табачную продукцию. Они ставят под вопрос целесообразность установки «Табакерки» в этом месте.

«Просим администрацию Первомайского района убрать данный торговый объект», — заключают минчане.

К слову, это не первая «Табакерка», на которую жалуются местные. В предыдущий раз похожая петиция сработала как раз в Первомайском районе Минска. Тогда киоск закрывал обзор на тротуаре на улице Кнорина — после жалобы жителей его демонтировали.

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Теги: Минск
 
 
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В предыдущий раз петиция сработала. Тогда киоск закрывал обзор на тротуаре на улице Кнорина - после жалобы жителей его демонтировали.
 
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