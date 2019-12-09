"Приехал за подарками": россиянин обворовал в Минске несколько ТЦ

На линию 102 обратился один из сотрудников магазина электротехники, расположенного в торговом центре на ул. Бобруйской, сообщив, что неизвестный мужчина похитил технику на сумму порядка 2000 рублей. Также сотрудник рассказал, что пытался самостоятельно задержать похитителя имущества, однако сделать этого ему не удалось.





На место происшествия выбыли сотрудники Октябрьского РУВД г. Минска . В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению вещей оказался причастен 30-летний гражданин Российской Федерации.





Правоохранители задержали фигуранта на улице Мстиславской, когда тот выходил из торгового центра. При себе у 30-летнего мужчины было обнаружено несколько единиц нового белья, хищение которого он совершил незадолго до задержания.





Правоохранителям фигурант пояснил, что несколько дней назад он приехал в столицу с целью приобретения подарков. Однако цены в минских магазинах для гражданина России показались достаточно высокими, поэтому фигурант их похитил.













Со слов фигуранта, он действовал по следующей схеме: направлялся в торговые центры, заходил в приглянувшиеся магазины и похищал вещи незаметно для продавцов. За четыре дня россиянину удалось похитить: куртку, пальто, сумку, пять единиц «умных часов», шесть портативных колонок и десять наименований нижнего белья. Общая сумма похищенного составила 3523 рубля.







