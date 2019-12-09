Тёплый декабрь. В Беларуси побит температурный рекорд

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Декабрь бьет температурные рекорды в Беларуси. Так, 9 декабря в Брагине воздух прогрелся до небывалых +9 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда было +8. Это данные за полвека метеонаблюдений. Кроме того, в ряде городов температурные максимумы были повторены – в Мстиславле, Мозыре и на метеостанции «Полесская».