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Тёплый декабрь. В Беларуси побит температурный рекорд

10.12.2019 12:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Декабрь бьет температурные рекорды в Беларуси. Так, 9 декабря в Брагине воздух прогрелся до небывалых +9 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году, когда было +8. Это данные за полвека метеонаблюдений. Кроме того, в ряде городов температурные максимумы были повторены – в Мстиславле, Мозыре и на метеостанции «Полесская».

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Новости Беларуси. Декабрь бьет температурные рекорды в Беларуси. Так, 9 декабря в Брагине воздух прогрелся до небывалых +9 градусов, сообщили в программе Новости «24...
 
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