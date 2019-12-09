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Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с нападающим Никитой Феоктистовым.
В этом сезоне 29-летний форвард провел за «зубров» 11 матчей, в которых забросил одну шайбу.
Также Феоктистов выступал за фарм-клуб «Динамо-Молодечно», в котором отметился шестью (3+3) очками в восьми поединках.
Весной нападающий защищал цвета сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, забросив три шайбы в пяти играх.
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Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с нападающим Никитой Феоктистовым.
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