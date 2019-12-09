Минское «Динамо» расторгло контракт с нападающим сборной Беларуси по хоккею

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с нападающим Никитой Феоктистовым.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом сезоне 29-летний форвард провел за «зубров» 11 матчей, в которых забросил одну шайбу.

Также Феоктистов выступал за фарм-клуб «Динамо-Молодечно», в котором отметился шестью (3+3) очками в восьми поединках.

Весной нападающий защищал цвета сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, забросив три шайбы в пяти играх.