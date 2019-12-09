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«Два года страданий и сожалений». Истории бывших, которые снова сошлись

10.12.2019 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часто выражение «Два раза в одну реку не войдешь» связывают с расставшимися парами, когда кто-то из партнеров хочет возобновить отношения. Мы пригласили в студию пары, которые все же «вошли в эту реку» и не пожалели. Они рассказали, почему не сложилось в первый раз, как они переживали разрыв (от сжигания подарков до слежки в инстаграм), что заставило их снова сойтись, и как долгое расставание отразилось на их отношениях.

 
 
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«Мы договорились не рассказывать, как жили друг без друга».
 
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