«Два года страданий и сожалений». Истории бывших, которые снова сошлись

Источник материала: Tut.by

Часто выражение «Два раза в одну реку не войдешь» связывают с расставшимися парами, когда кто-то из партнеров хочет возобновить отношения. Мы пригласили в студию пары, которые все же «вошли в эту реку» и не пожалели. Они рассказали, почему не сложилось в первый раз, как они переживали разрыв (от сжигания подарков до слежки в инстаграм), что заставило их снова сойтись, и как долгое расставание отразилось на их отношениях.