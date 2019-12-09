Источник материала: Myfin

​В Минске прошёл «День Инвестора 2019»!

Состязание проводится уже в третий раз, и призвано популяризировать стартап-движение, способствовать созданию комфортной среды для развития инвестиционного климата в стране.



В этом году, в полуфинале на суд экспертов было представлено 20 проектов. В финал прошли 9 стартапов.







Представлять свои проекты перед инвестиционным советом будут:



Михаил Астрейко «Business Payments»; Дмитрий Савченко «NovoPOS»; Вячеслав Вербицкий «Omm.fm»; Дмитрий Зеневич «Enjoy.ai»; Артем Радаман «RoadKit»; Руслан Хамидулин и Егор Дубровский «Filmustage»; Евгений Полещук «Clean Traffic»; Алексей Баразна «ALBO»; Дмитрий Соловьёв «My Paramedic».

Зрители «Дня Инвестора 2019» смогли оценить выступления спикеров:



Татьяна Ярош рассказала о том, «Как акселератор помогает конкурировать на рынке США». Дмитрий Кайгородов - основатель стартапа «Kuoll», выступил с темой: «Как мы отказались от 2 млн$ и профакапили стартап», а операционный директор платформы «StringersHub» - Юрий Таболин поделился тем, как «убедить инвесторов дать 500 тыс$».





Также, все гости мероприятия имели возможность получить экспертный совет у члена палаты налоговых консультантов Малевич Татьяны Львовны, и поучаствовать в розыгрыше сертификата на обучение иностранному языку от школы «Streamline».



Мероприятие «День Инвестора» проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).