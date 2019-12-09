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В Минске прошёл День Инвестора 2019 !

10.12.2019 15:10 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​В Минске прошёл «День Инвестора 2019»!

Состязание проводится уже в третий раз, и призвано популяризировать стартап-движение, способствовать созданию комфортной среды для развития инвестиционного климата в стране.

В этом году, в полуфинале на суд экспертов было представлено 20 проектов. В финал прошли 9 стартапов.


Представлять свои проекты перед инвестиционным советом будут:

  1. Михаил Астрейко «Business Payments»;
  2. Дмитрий Савченко «NovoPOS»;
  3. Вячеслав Вербицкий «Omm.fm»;
  4. Дмитрий Зеневич «Enjoy.ai»;
  5. Артем Радаман «RoadKit»;
  6. Руслан Хамидулин и Егор Дубровский «Filmustage»;
  7. Евгений Полещук «Clean Traffic»;
  8. Алексей Баразна «ALBO»;
  9. Дмитрий Соловьёв «My Paramedic».

Зрители «Дня Инвестора 2019» смогли оценить выступления спикеров:

Татьяна Ярош рассказала о том, «Как акселератор помогает конкурировать на рынке США». Дмитрий Кайгородов - основатель стартапа «Kuoll», выступил с темой: «Как мы отказались от 2 млн$ и профакапили стартап», а операционный директор платформы «StringersHub» - Юрий Таболин поделился тем, как «убедить инвесторов дать 500 тыс$».


Также, все гости мероприятия имели возможность получить экспертный совет у члена палаты налоговых консультантов Малевич Татьяны Львовны, и поучаствовать в розыгрыше сертификата на обучение иностранному языку от школы «Streamline».

Мероприятие «День Инвестора» проводится общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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Теги: Минск
 
 
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