Будто комедию снимали: в Бразилии камера зафиксировала самую нелепую попытку кражи

Источник материала: Tut.by

В бразильском Сан-Паулу троица воров попыталась украсть большой телевизор из частного дома. Им удалось проникнуть внутрь, но дальше все начало идти не по плану: создается впечатление, что бандиты собрались не для того, чтобы совершить преступление, а ради съемок комедии!

Телевизор они в итоге сломали и уехали ни с чем. Посмотрите, как это происходило: