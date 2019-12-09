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Будто комедию снимали: в Бразилии камера зафиксировала самую нелепую попытку кражи

10.12.2019 17:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В бразильском Сан-Паулу троица воров попыталась украсть большой телевизор из частного дома. Им удалось проникнуть внутрь, но дальше все начало идти не по плану: создается впечатление, что бандиты собрались не для того, чтобы совершить преступление, а ради съемок комедии!

Телевизор они в итоге сломали и уехали ни с чем. Посмотрите, как это происходило:

 
 
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В бразильском Сан-Паулу троица воров попыталась украсть большой телевизор из частного дома.
 
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